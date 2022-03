Décès d’Eva Zaoralová, la première Dame du festival du film de Karlovy Vary, à l’âge de 89 ans

Eva Zaoralová, décédée le 10 mars à l’âge de 89 ans, a exercé une influence considérable sur l’écriture et la réflexion tchèques sur le cinéma.

Longtemps directrice artistique du festival du film de Karlovy Vary, elle a dédié au festival 25 années de sa vie. Sous sa direction, le festival est devenu l’un des événements cinématographiques les plus prestigieux d’Europe centrale. Fondé en 1948, il a rapidement trouvé sa place parmi d’autres événements cinématographiques prestigieux et, en 1956, la FIAPF avait déjà classé Karlovy Vary comme festival de catégorie A. Compte tenu de la création du Festival du film de Moscou et de la décision politique d’organiser un seul festival catégorie «A» pour tous les pays socialistes, Karlovy Vary a été contraint d’alterner les éditions avec Moscou IFF entre 1959 et 1993.

Eva Zaoralová est devenue sa directrice artistique en 1995. « Lorsque nous avons commencé, même moi, je ne savais pas comment élaborer un programme. Je savais que ce devait être de bons films et où ils avaient été sélectionnés. Nous avons tout appris sur le tas. Le festival a changé au fil du temps. Probablement parce que nous avons réussi à attirer le public dans les années 90. Il a commencé à venir ici pour voir des films intéressants », a-t-elle déclaré à Radio tchèque Plus à propos des débuts du festival du film en juillet 2018. Comparé à Berlin ou Cannes, KVIFF est devenu un événement convivial et orienté vers un public large.

Traductrice et journaliste

Dr Zaoralová est née le 28 novembre 1932 à Prague. Elle a étudié le français et le tchèque à la faculté des arts de l’université Charles. Elle a traduit des films de l’italien et du français, par exemple Federico Fellini, Michelangelo Antonioni et Georges Simenon. En tant que journaliste, Eva Zaoralová est à l’origine du magazine Film et son époque, qui est devenu l’une des plateformes professionnelles de base pour les cinéastes et les cinéphiles. Son esprit porte et continuera de porter ce magazine trimestriel. Elle a travaillé également comme interprète et traductrice et, dès le début des années 1960, elle a collaboré avec les maisons d’édition Littérature mondiale et Odéon.

Elle a écrit de nombreux articles et publications sur le cinéma français et italien et a donné des conférences sur l’histoire du cinéma à l’école de cinéma de Prague – la FAMU. Outre son rôle de longue date dans la gestion du festival du film de Karlovy Vary, elle a fait partie des jurys de nombreux festivals de cinéma importants, dont Cannes, Berlin et Venise.

Au cours de sa vie, elle a été récompensée par des prix prestigieux, comme une plaque avec un palmier du Festival de Cannes, en France, pour ses nombreuses années de travail journalistique.

En 2010, on lui a décerné la médaille du mérite de 2e classe. En 2012, elle a été décorée de l’Ordre français des Arts et des Lettres. Il y a quelques années, le festival du film de Karlovy Vary lui a également rendu hommage en lui décernant un prix pour sa contribution artistique. En 2017, Dr Zaoralová a reçu le Lion tchèque pour sa contribution exceptionnelle au cinéma tchèque. Elle a exercé une influence considérable sur l’écriture et la réflexion tchèques sur le cinéma.