Décès d’Éva S. Balogh, historienne et auteure du blog Hungarian Spectrum

Éva S. Balogh, professeure d’histoire à Yale, analyste assidue de la vie politique hongroise et influente blogueuse de Hungarian Spectrum, est subitement décédée.

Son premier post publié le 27 juin 2007 intitulé « Farm subsidies, Hungarian style » traitait du business des subventions agricoles sous le gouvernement du social-libéral Ferenc Gyurcsány. Son dernier post, en date du 29 novembre 2021 relatait les travaux du journalistes Tamás Ungár, qui couvre les départements du Baranya et de Tolna pour le journal de gauche Népszava, alors que la vie des habitants de la province suscite bien peu l’intérêt des médias nationaux.

Éva S. Balogh, professeure d’histoire à la retraite de l’université de Yale et blogueuse, en anglais, de Hungarian Spectrum, est subitement décédée d’une crise cardiaque, a-t-on appris mardi soir sur son propre blog.

Plusieurs milliers de lecteurs suivaient ses publications quotidiennes portant essentiellement sur la vie politique hongroise. En livrant ses connaissances et son expertise sur la Hongrie en anglais, elle était devenue une boussole pour un lectorat non-magyarophone avide de comprendre ce pays. Ses milliers d’articles constituent une mine d’or documentant l’arrivée puis l’exercice du pouvoir de Viktor Orbán.

Réfugiée de 1956

Née en Hongrie en 1936 sous Horthy, elle avait quitté le pays alors qu’elle était une étudiante de 20 ans en 1956 quelques semaines après l’échec du soulèvement antisoviétique. « J’ai quitté la Hongrie en décembre 1956, après l’échec de la révolution hongroise. Fin février, je suis arrivé au Canada sans connaître un mot d’anglais », racontait-elle sur son blog. Elle s’inscrit d’abord comme étudiante à l’Université Carleton à Ottawa d’où elle sort diplômée en histoire en 1965 et poursuit ses études à l’Université de Yale, où elle obtient une maîtrise en études russes et est-européennes, puis fait un doctorat en histoire. Elle y enseigne l’histoire de l’Europe de l’Est et publie des études sur la politique étrangère hongroise et la politique des partis entre les deux guerres mondiales.

Américano-hongrois comme elle, le milliardaire George Soros avait récemment fait don de 10 000 dollars au blog Hungarian Spectrum qu’Éva S. Balogh alimentait chaque jour de façon entièrement bénévole. « Cela joue un rôle important pour rendre ce que Viktor Orbán dit chez lui accessible au monde entier », avait-il justifié, rapporte Mandiner.