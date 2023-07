Dans la capitale ukrainienne, un été entre guerre et paix 

La nuit, les Russes bombardent régulièrement Kyiv à coup de missiles et de drones. La journée, la vie bouillonne dans la capitale ukrainienne.

Kyiv, correspondance.

Ce vendredi matin, personne ne regarde le ciel quand les sirènes retentissent sur une terrasse branchée près de la Porte Dorée, un quartier central de Kyiv. Quelques minutes plus tard, la serveuse passe entre les tables en s’excusant, demandant poliment aux clients de quitter le lieu, règles de sécurité obligent. Les ordinateurs se referment. Les cafés passent de mugs à des tasses en plastique. Dix minutes plus tard, les clients sirotent leurs boissons sur les bancs du parc en face, les ordinateurs sur les genoux. Les conversations reprennent calmement, un œil sur les chaînes Telegram qui annoncent le lancement de missiles ou le décollage d’avion russe à la frontière. "On s’est habitué, c’est notre nouvelle routine", souffle Maria en s’installant sur un banc. Une habitude de guerre devenue une seconde nature de la vie "d'après le 24 février".

40% des heures de sommeil perdues

