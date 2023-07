« Correspondant.e.s », la nouvelle lettre d’information du Courrier d’Europe centrale

Découvrez la nouvelle lettre d’information du Courrier d’Europe centrale dans laquelle nos correspondant.e.s régionaux vous raconteront des histoires inédites.

Chers abonnés, saviez-vous que si le Courrier d’Europe centrale peut vous aider à décrypter l’actualité de la région, c’est grâce au travail de notre dizaine de correspondants installés un peu partout en Europe centrale ?

Hongrie, Pologne, Ukraine, République tchèque, Roumanie, Autriche, Lituanie…nos journalistes professionnels sont sur le terrain et vivent, comme certains d’entre vous, en Europe centrale.

Marielle, Thomas, Hélène, Adrien, Clara, Corentin, Daniel, Kristina, Marine, Patrice, Aleksandra… Tous les jours nous exerçons notre métier, pas toujours dans des conditions faciles, pour vous informer.

C’est pour mettre en valeur ce métier et nous rapprocher des lecteurs que nous avons décidé de lancer cette nouvelle newsletter. Chacun notre tour, une fois par mois, nous vous raconterons de manière informelle un événement, une anecdote, une journée marquante.

Vous découvrirez ainsi les coulisses de notre travail et apprendrez aussi à mieux nous connaitre. Nous en profiterons aussi pour vous donner quelques recommandations culture & découverte.

Dans la lettre d’info de juillet, Marielle Vitureau, correspondante dans les pays baltes, vous a raconté comment elle s’est retrouvée happée dans le tourbillon de l’affaire Cantat-Trintignant qui a secoué Vilnius il y a vingt ans. La prochaine sera en septembre.

Nous espérons que ce nouveau format va vous plaire et qu’il permettra d’engager un dialogue avec nos lecteurs les plus fidèles. N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires par retour d’email et à encourager nos correspondants !

L’équipe du Courrier d’Europe centrale.