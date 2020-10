Le gratte-ciel « Szkieletor », nouvel emblème de Cracovie ?

Près d’un demi-siècle après le début de sa construction, le « Szkieletor » de Cracovie, l’un des bâtiments les plus reconnaissables de la métropole du sud de la Pologne, est quasi achevé.

Il ne reste plus que quelques menus travaux de finition à y apporter, mais la « Tour de l’unité », située à deux kilomètres à peine du centre historique classé au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, peut être considérée comme achevée depuis le 30 septembre dernier.

Cette tour qui culmine à 102,5 mètres de hauteur a hanté le paysage urbain pendant des décennies, jusqu’à devenir un symbole du communisme déclinant. Sa construction débutée en 1975 a été stoppée en 1981 en raison des difficultés économiques rencontrées par la République populaire de Pologne et tout le bloc de l’Est, et de l’état de siège décrété par le gouvernement de Wojciech Jaruzelski.

A l’origine, la tour devait accueillir le siège régional de la Fédération polonaise de l’Association des ingénieurs (Naczelna Organizacja Techniczna) et était surnommée par conséquent la Tour « NOT ». Ce surnom a laissé sa place à un autre, « Szkieletor », le squelette, décrivant ce qu’inspirait aux Cracoviens la vue de sa structure nue de 24 étages.

Les promoteurs du plus haut gratte-ciel de Cracovie, qui ont relancé le projet en 2016, en misant sur une esthétique inspirée de l’art déco de l’entre-deux-guerres, espèrent bien que l’immeuble devienne un emblème de la modernité de la ville. Ils affichent une superficie locative de 46 000 mètres carrés et une terrasse panoramique, desservie par des ascenseurs en moins de 25 secondes depuis le rez-de-chaussée. Un restaurant et un musée de l’histoire du bâtiment devraient également y trouver leur place, précise le site Gazeta Krakowska.