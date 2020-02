Dans des campagnes roumaines qui se vident, recruter de la main-d’œuvre locale devient en effet de plus en plus difficile et une boulangerie industrielle de Transylvanie a embauché deux ouvriers sri-lankais. Mais les villageois se mobilisent contre l’arrivée de ces « Asiatiques », une histoire qui fait le buzz dans tout le pays . . .

Nicolas Trifon Linguiste, membre de la rédaction de la revue "Au sud de l'Est" et du "Courrier des Balkans". Auteur de plusieurs ouvrages, dont "Les Aroumains : un peuple qui s'en va" (Éditions Non lieu, 2013) et "La République de Moldavie : Un État en quête de nation" (Éditions Non Lieu, 2010).