« On n’a pas un SOS Racisme en Hongrie pour porter plainte contre Orbán ?

Lors de son discours annuel à l’Université d’été de Tusványos, à Băile Tușnad en Roumanie, Viktor Orbán a vanté une « race hongroise » et fustigé le mélange de peuples européens et non-européens, suscitant de vives réactions. Claire Hunyadi, franco-hongroise, professeure de français en Hongrie, et co-autrice du roman « Les tributaires », réagit dans cette tribune libre.

Je n’en crois pas mes yeux encore moins mes oreilles. Quoi ? Comment ? C’est incroyable, révoltant, indigne !

Dire aujourd’hui que les Hongrois sont une race qui ne s’est pas mélangée est non seulement un non-sens, mais ce sont des propos ouvertement fascistes dignes de temps anciens que l’on croyait révolus…

On parle de race de chien ou de chevaux. Qu’on se le dise : il n’y a qu’une race : c’est la race humaine… n’en déplaise à certains, les blacks, les orientaux les pygmées font partie de la même race humaine.

J’ajouterais qu’en l’occurrence, c’est complètement faux, la Hongrie se trouvant en plein centre de l’Europe, les brassages des populations étaient et sont toujours inévitables. Avec tous les peuples qui sont passés sur ce territoire, Visigoths, Avares, Osthrogoths, Huns et bien d’autres, et ceux qui sont restés, Sudètes, Souabes, Ruthènes et ce encore durant de longues périodes d’occupations : Turcs, Autrichiens, Soviétiques et maintenant toutes ce brassage multi-culti européen et mondial… Orbán avait déjà fait changer la constitution : « la Hongrie est fondée sur ses bases chrétiennes », comprenez non-juives, non-athées, non-musulmanes, non-indouistes, etc.

Moi, française en Hongrie et mes enfants « mélangés » de sang hongrois pour moitié et français de l’autre, sommes-nous des demi-citoyens ? des pseudos-citoyens ? De par un grand-père juif donc ne répondant plus au critère « chrétien de la nation hongroise » en est-on revenu au concept de « sous-race » de Hitler ? N’ayons pas peur des mots car c’est de cela qu’il s’agit !

Combien de familles « mixtes » ? Combien de familles juives qui se sentent hongroises – et qui le sont de fait – font-elles partie de la « race hongroise » aux yeux de Orbán ? Combien de familles mixtes hungaro-africaines ? Ces adorables enfants « café au lait », eux aussi « sont-ils une « sous race » pour lui ? Et qu’en est-il des citoyens hongrois d’origine rom ?

De tels propos sont une aberration indigne d’une démocratie européenne du XXIe siècle. C’est honteux et révoltant ! Indignons-nous ! On n’a pas un SOS Racisme quelque part sous le coude en Hongrie pour porter plainte contre lui ?