Isolé au PPE, Orbán conserve le soutien des « Républicains »

Le Parlement européen a adopté jeudi une résolution dénonçant la détérioration de l’État de droit en Pologne et en Hongrie. Les Républicains ont compté parmi les rares soutiens du Fidesz au sein du PPE, que Viktor Orbán menace de quitter pour fonder un « nouveau mouvement ».

Jeudi 16 janvier, le parlement européen a voté à une large majorité en faveur d'une résolution qui dénonce à la fois les atteintes à l’indépendance de la justice et à la liberté d’expression en Hongrie et en Pologne, et l'inaction de l'Union européenne pour sévir contre ces deux pays . . .