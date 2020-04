Hongrie : Le grand journal pro-Orbán publie un pamphlet jugé « nazi » visant une députée

Le quotidien de droite « Magyar Nemzet » a publié un texte comparant la députée de gauche Tímea Szabó à une créature inhumaine et nuisible.

On ne sait pas qui est l'auteur de l'article publié le 21 avril dans la « Nation hongroise » et caché derrière le pseudonyme de Fülöp Zummer. Intitulé « Caractérisation scientifique de l'organisme nommé Tímea Szabó », il développe en une quinzaine de lignes une comparaison entre la députée du petit parti Párbeszéd . . .

Corentin Léotard Rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale, Journaliste, correspondant basé à Budapest pour plusieurs journaux francophones (La Libre Belgique, Ouest France, Mediapart).