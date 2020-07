Hongrie : Des matons dans les écoles à la rentrée de septembre

A la rentrée scolaire, les écoliers devront côtoyer un « gardien de l’école » rattaché à la police et qui, armé d’une matraque et d’une bouteille de gaz lacrymo, veillera à la bonne discipline.

Cela fait huit ans que le ministre de l'Intérieur, Sándor Pintér, ambitionnait de doter chaque établissement scolaire d'un policier. C'est désormais chose faite avec le vote ce vendredi 3 juillet des députés qui ont adopté une loi « pour éliminer et prévenir la violence à l'école », avec 155 voix pour, 17 contre et 21 abstentions . . .