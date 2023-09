En Hongrie et en Pologne, l’enseignement public est à bout de souffle

En Hongrie et en Pologne, les écoles font les frais des politiques ultra-conservatrices menées par le Fidesz et le PiS.

Éditorial – Tous les problèmes du secteur éducatif ne sont pas nés en Hongrie avec le Fidesz en 2010 et en Pologne avec le PiS cinq ans plus tard. La libéralisation à marche forcée mis en place dans les années 90 avait pavé la voie à un système inégalitaire, dévalorisé et sous-investi.

Mais aujourd’hui, dans les écoles de Pécs à Gdańsk, il y a la même frustration et le même sentiment que l’Éducation publique touche le fond. A Budapest et Varsovie, on entend les mêmes slogans contestataires de la part des enseignants et des élèves : « Touche pas à mon école ! ». La contestation couve et s’exprime depuis plusieurs années. Vendredi, le jour de la rentrée scolaire pour les écoliers hongrois (ce sera le 4 septembre pour les Polonais), ils étaient quelques centaines à manifester à Budapest et quelques milliers à Varsovie, en préparation de mouvements qu’ils espèrent beaucoup plus vastes cet automne.

Ce sont les mêmes griefs adressés par les profs à leur gouvernement : manque d’autonomie pour les établissements et les enseignants, manque de moyens matériels, salaires indigents, enseignements rétrogrades avec des programmes scolaires ultra-chargés et qui ne visent pas à former des citoyens émancipés, et sous emprise idéologique ultra-conservatrice croissante.

Au fond, ils réclament de la reconnaissance et de la considération, et les moyens d’exercer leur profession. Tant que cela n’arrive pas, les enseignants désertent en masse leur profession dévaluée, aggravant la pénurie de personnel, et l’enseignement public poursuit son lent naufrage. La saignée du secteur public fait le bonheur des établissements privés, ces écoles alternatives qui prospèrent en attirant des classes moyennes supérieures capables de payer jusqu’à 500 euros par mois pour la scolarisation de leur enfant. A l’école publique, la crainte des parents à la rentrée c’est : « Est-ce qu’il y aura un vrai enseignant dans la classe cette année ? »