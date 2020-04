Affaire Ján Kuciak : le tueur à gages condamné à 23 ans de prison

L'ancien militaire Miroslav Marček a été condamné lundi par la justice slovaque à 23 années de prison pour le meurtre du journaliste Ján Kuciak, de sa fiancée, et d'un troisième homme.

C'était un meurtre brutal et de sang-froid, a insisté l’accusation. Miroslav Marček, un ancien militaire âgé de 37 ans, devait se douter que le journaliste sur lequel portait le contrat ne se trouvait pas seul chez lui, il aurait pu porter une cagoule pour ne pas être reconnu et ainsi épargner la vie de sa compagne, Martina Kušnírová, âgée comme lui de 27 ans . . .

Corentin Léotard Rédacteur en chef du Courrier d'Europe centrale, Journaliste, correspondant basé à Budapest pour plusieurs journaux francophones (La Libre Belgique, Ouest France, Mediapart).