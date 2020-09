Peter Bárdy, rédacteur-en-chef du site Aktuality.sk pour lequel travaillait Ján Kuciak, ne doute pas une seconde de la culpabilité de Marian Kočner, acquitté jeudi. Il ne doute pas non plus que justice sera finalement rendue, « pour Ján et Martina, mais aussi pour la Slovaquie . . .

Peter Bardy Peter Bárdy est réacteur-en-chef du site Aktuality.sk, l'un des principaux sites d'actualité en Slovaquie.