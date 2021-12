Wagnergate : Zelensky critiqué pour l’échec d’une opération spéciale hors norme

Outre l’escalade des tensions avec la Russie, le président ukrainien doit gérer les critiques internes liées à l'échec d'une rocambolesque opération de capture de mercenaires russes.

Le scénario a tout d’un bon film d’espionnage : une fausse campagne de recrutement de mercenaires, un projet de détournement d’avion et un dénouement inattendu. Le 17 novembre, le groupe d'enquête Bellingcat et le média russe The Insider ont publié leur très attendue enquête sur l'échec du “projet Avenue”, une opération d'infiltration ukrainienne visant à recueillir des renseignements sur des mercenaires russes et à arrêter une trentaine d’entre eux . . .