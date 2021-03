Virág, Nóra et leur fille adoptive, l’histoire d’une famille arc-en-ciel en Hongrie diffusée sur HBO

La chaîne HBO Europe diffuse à partir du 11 mars le documentaire « L’histoire de mes mères » réalisé par les hongroises Asia Dér et Sara Haragonics. Un film qui raconte au quotidien, la vie, parfois compliquée, d’un couple homosexuel féminin après l’adoption d’un enfant, et qui se télescope avec la nouvelle loi très conservatrice et anti LGBTQ+ sur l’adoption votée en décembre 2020 par les fidèles du premier ministre Viktor Orbán . . .

Daniel Psenny Journaliste, ex-« Le Monde ».