Une nouvelle liaison par bac sur le Danube entre la Hongrie et la Slovaquie

Un bac sur le Danube reliera Neszmély en Hongrie et Radvaň nad Dunajom en Slovaquie. Beaucoup de points de passage ont été ouverts entre les deux pays ces dernières années.

Le 29 juin, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Péter Szijjártó, et le ministre slovaque de l’Investissement, Peter Balík, ont inauguré une nouvelle liaison entre les deux pays, qui sera assurée par un bac de transport de personnes et de véhicules sur le Danube. Il reliera Neszmély, situé entre Esztergom et Komárom, côté hongrois, et Radvaň nad Dunajom.

Le bac a été cofinancé par l’Union européenne à hauteur d’environ 2,2 milliards de forints, soit 6 millions d’euros. Il peut transporter 80 personnes, ou 40 personnes et 8 véhicules. Il effectuera huit rotations les jours de semaine et seize les jours de week-end. Le temps de traversée sera compris entre six et dix minutes, selon les conditions de l’eau et la vitesse du courant.

Source de la photo : page facebook officielle de Péter Szijjártó.

Percer l’enveloppe frontalière

Depuis le début des années 90, l’ouverture de points de passages frontaliers est un objectif prioritaire de la politique étrangère hongroise. Il s’agit de permettre au pays de jouer un rôle de plateforme de passage au centre de l’Europe et de reconnecter entre elles les communautés hongroises séparées par les tracés frontaliers de 1920. Cette politique a été contrariée par les mauvaises relations slovaco-hongroises au cours de la décennie 1990.

L’ouverture du plus grand nombre possible de points de passage frontaliers est une tâche stratégique pour le gouvernement hongrois, a souligné Péter Szijjártó. Par suite d’un accord entre le Premier ministre hongrois Viktor Orbán et l’ancien Premier ministre slovaque Robert Fico, le nombre de points de passage entre les deux voisins est passé de 22 en 2010 à 36 actuellement.

Le total passera à 40 d’ici la fin de l’année avec l’ouverture d’une liaison routière dans la partie orientale de la frontière slovaco-hongroise, et de trois ponts sur la rivière Ipoly, un affluent du Danube qui marque la frontière au niveaux des départements des régions slovaques de Banská Bystrica et Nitra des Comitats hongrois de Nógrád et Pest.