Viktor Orbán et Igor Matovič ont inauguré, jeudi 17 septembre, un nouveau pont sur le Danube entre la Hongrie et la Slovaquie.

Les chefs de gouvernements hongrois et slovaque, Viktor Orbán et Igor Matovič, se sont retrouvés jeudi au milieu du nouveau pont jeté sur le Danube au niveau des villes jumelles de Komárom (en Hongrie) et Komarno (en Slovaquie). Ils ont saisi cette occasion pour se féliciter de l’état des relations entre les deux pays et de la place de l’Europe centrale en Europe.

« Cette inauguration montre que le Danube relie les Hongrois et les Slovaques plutôt qu’il les divise », a déclaré Viktor Orbán. « L’histoire a montré que le succès vient à ceux qui sont unis et non opposés », a-t-il déclaré, ajoutant que l’UE qui a financé l’ouvrage a réalisé « l’un des meilleurs investissements de son histoire ».

Selon lui, « si nous n’organisons pas la région, les puissances étrangères le feront à notre place » et éviter cela passe par une étroite coopération entre la République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie.

La coopération économique entre les deux pays n’a jamais été aussi fructueuse, s’est encore réjoui le dirigeant hongrois : la Slovaquie est le troisième partenaire commercial de la Hongrie et 840 entreprises slovaques emploient plus de 4 000 personnes en Hongrie, a-t-il développé.

Son homologue slovaque Igor Matovič a déclaré pour sa part : « Nous vivons ensemble depuis des centaines d’années, et j’espère que nous continuerons à vivre côte à côte pendant de nombreux siècles à venir et que nous parviendrons à construire de nombreux autres ponts comme celui-ci ».

La construction du pont a débuté en 2017 et sa première pierre avait été posée par Viktor Orbán et le premier ministre slovaque d’alors, Robert Fico.

Et aussi une nouvelle ligne de chemin de fer

Le même jour, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, a présenté la future ligne ferroviaire qui doit relier Budapest et Varsovie en 5h30 contre près de 12h actuellement.

Sa construction n’a pas encore débuté et son tracé final n’est même pas encore arrêté. Mais il est d’ores et déjà décidé qu’elle contournera la chaîne carpatique des Tatras par l’Ouest en passant par Bratislava, la capitale slovaque devenant ainsi accessible en 1h30 depuis Budapest, soit une heure de moins qu’actuellement.

Photo principale : service de presse de Viktor Orbán.