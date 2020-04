Des ponts à l’Est : liens, blessures et symboles

L’équipe du Courrier d’Europe centrale a la chance d’être associée à la revue Regard sur l’Est ainsi qu’aux Éditions Codex pour la publication d’un nouveau dossier thématique, dirigé par Céline Bayou, consacré aux ponts à l’Est. Nous avons donc le plaisir d’inviter nos abonnés à la lecture de ce passionnant recueil sur le site de Regard sur l’Est.

Le pont est un ouvrage protéiforme doté d’une forte charge symbolique. Il peut être abordé sous son aspect technique, comme révélateur de l’avancement technologique de celui qui le construit et de son époque. Son édification est généralement un défi, une tentative d’aller plus loin, de repousser des limites. Objet posé entre deux rives réelles ou métaphoriques, le pont est alors le centre d’une histoire, un point de focalisation.

Mais le pont est aussi un vecteur : il doit relier, mener vers autre chose, permettre le passage, l’échange et le dialogue. Son nom de baptême, quand il en a un, est à cet égard souvent révélateur. Simultanément, et ce n’est pas le moindre de ses paradoxes, il peut aussi entraver – et pas seulement lorsqu’il s’ouvre ou est détruit. Sa présence peut gêner le passage, couper d’autres voies.

Regard sur l’Est consacre son 75e dossier aux ponts, liens, blessures et/ou symboles, et vous conte quelques-unes des histoires de ces ouvrages, célèbres ou méconnus. L’illustratrice Nina Dubocs a accepté de participer à l’aventure et d’accompagner les articles de ce dossier.

« Ne vous moquez pas, comme moi, d’apprendre si saint Jean Népomucène, reconnu comme patron des Ponts, exista ou non, s’il naquit ou non, Tchèque ou non, au milieu du XIVe siècle, plus tard ou plus tôt, dans le village de Nepomuk, où je n’irai ni n’allai jamais, s’il accomplit ou non des miracles, si le roi Venceslas IV le fit, oui ou non, jeter dans la rivière Vltava ou Moldau, pour qu’il s’y noie, parce qu’il ne voulait pas lui dévoiler tel secret que la reine, son épouse, lui avait avoué, oui ou non, en confession.

Je pratique le rationalisme, j’aime la lucidité dans le savoir, la politique et la médecine, mon hygiène personnelle et mes relations au monde ou à autrui ; mais, pour enchanter mon existence brève, j’aime que l’on me raconte et je préfère même, quelquefois, raconter. Ne trouvez-vous pas le récit, le sens, la beauté vive plus utiles à nos vies que ce genre, à deux entrées, de faux et vrai ?

Allons donc : peut-on penser des pierres sans chair, concevoir un tablier sans corps, dessiner l’art des ponts sans révérer un patron, construire un pont sans pontife ?

Homo pontifex. »

Michel Serres, L’art des ponts, Le Pommier poche, Paris, 2013, p. 108.

Des ponts – liens

• La grande ligne Baïkal-Amour : des ponts reliés par des rails, Julie Fort

• Norvège-Russie : un pont pour défier des relations en berne, Florian Vidal

• Sakhaline : un pont russe vers l’Asie ?, Juliana Barazer

• Entre Bulgarie et Roumanie, deux ponts majestueux mais insuffisants, Stéphan Altasserre

• Ouest-Est, le pont de la Reine Louise, Anne Brunswic

Des ponts – blessures

• Stanytsa Louhanska : le pont de la division ukrainienne, Pauline Maufrais

• Mitrovica, un pont qui sépare, Benoît Goffin

• Le long de la Route de la Soie : le pont sur l’Akhourian, Taline Ter Minassian

• Les ponts entre Transnistrie et (reste de la) Moldavie, Thomas Merle

• Le pont de Crimée, un instrument redoutable contre l’Ukraine, Julien Plouchart

• Sopot, un pont qui guérit, Charles Fourmi

Des ponts – symboles

• Prypiat, du chemin de fer au pont de la mort : une eschatologie du monde moderne, Antoine Huerta

• Stari Most, un symbole fatigué, Aline Cateux

• Bulgarie : le pont Asparoukh, entre socialisme et capitalisme, Assen Slim

• Le Danube et ses ponts : pouls de la Hongrie, Louise Ostermann Twardowski

• Les ponts de Varsovie : symboles et témoins de l’histoire polonaise, Romain Le Quiniou

• Pont Charles : la lente genèse d’un symbole pragois, Adrien Quéret-Podesta

• La Belle Époque du Pont Alexandre III : un patrimoine politique, Marie-Alix Molinié-Andlauer

Miscellanées

• Le pont de Kertch : derrière la prouesse technique, le geste politique, Céline Bayou

• Sakhaline : un pont entre l’Europe et l’Asie, Inès Della Patrona-Frouin