Un duo ukraino-nigérian représentera l’Ukraine à l’Eurovision

Tvorchi, un duo-électro composé d’un Ukrainien et d’un Nigérian, ancien étudiant en Ukraine, représentera l’Eurovision samedi 13 mai à Liverpool. L’occasion de visibiliser la minorité afro-ukrainienne dans le pays.

Les deux artistes se sont rencontrés un peu par hasard dans la rue à Ternopil, ville du centre de l’Ukraine. Andriy Houtsouliak a abordé Jeffrey Kenny : « je t’apprendrai l’ukrainien et tu m’apprendras l’anglais ». Six mois plus tard, l’étudiant originaire du Nigéria lui chante « joyeux anniversaire » accompagné à la guitare. L’Ukrainien prend conscience de sa voix, raconte-il au média ukrainien spécialisé Sloukh en 2020. En 2023, le duo représentera l’Ukraine à l'Eurovision à Liverpool le 13 mai 2023, une édition très politique pour Kyïv . . .