Un dessinateur expatrié à Prague : rencontre avec Le Cil Vert

Sylvère Jouin – de son nom d’artiste Le Cil Vert – est auteur de romans graphiques et illustrateur. Ce jeune quadragénaire inventif vient de rentrer en France après plusieurs années d’expatriation à Prague. L'expérience vécue en république tchèque a nourri son inspiration et largement contribué à la naissance de sa dernière publication, Une vie toute tracée, publiée dans la collection « Shampooing » aux éditions Delcourt en début d'année. Rencontre.

C’est un drame familial qui est au cœur de la démarche de Sylvère Jouin. Fraîchement diplômé de l’École nationale des arts et métiers, le jeune ingénieur est alors confronté au décès de son père, mort des suites d’un accident du travail. Cette disparition brutale constitue pour le jeune homme un déclic : « Je me suis aperçu que j’avais fait des études plutôt pour lui plaire » nous explique celui qui enchaînera par la suite les petits boulots tout en soumettant parallèlement ses dessins à divers magazines et revues.

« Après la mort . . .