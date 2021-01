Ukraine : quel cap pour le président Zelensky ? À l’Est du nouveau #4

En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky serait-il en perte de vitesse ? Élu au printemps 2019, l’ancien comédien avait promis d’en finir avec l’oligarchie et la corruption endémique qui paralysent l’Ukraine, mais aussi de négocier une paix durable avec la Russie.

« À l’Est, du nouveau ! » est un magazine proposé par Le Courrier d’Europe centrale en partenariat avec Euradio.

L’émission vous emmène à la découverte de l’actualité politique, sociale et culturelle d’une région en transition, méconnue et pourtant dynamique, dont la trajectoire est installée au cœur des enjeux européens.

Cette émission est produite et animée par Matthieu Boisdron.

Épisode n°4. Ukraine : quel cap pour le président Zelensky ?



En Ukraine, le président Volodymyr Zelensky serait-il en perte de vitesse ? Élu au printemps 2019, l’ancien comédien avait promis d’en finir avec l’oligarchie et la corruption endémique qui paralysent l’Ukraine, mais aussi de négocier une paix durable avec la Russie. Un an et demi plus tard, ce dernier est empêtré dans des scandales à répétition, une remise en cause du cycle de réformes, une grave crise économique et sociale due à la pandémie de coronavirus et des pourparlers de paix à la peine face avec la Russie de Vladimir Poutine.

Volodymyr Zelensky navigue-t-il à vue ? Le capitaine de l’Ukraine tient-il encore le cap qu’il s’était fixé ? Un point sur la situation avec Sébastien Gobert, journaliste-correspondant à Kiev, co-fondateur du collectif Daleko-Blisko.

