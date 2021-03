Ukraine : la demande pressante d’une réforme de la justice

Sept ans après Maïdan, plusieurs affaires illustrent le besoin d’une réforme du système judiciaire, rongé par la corruption. La condamnation d’un activiste à sept ans de prison, dans un procès, qualifié d’injuste par ses soutiens, a conduit les Ukrainiens dans la rue la semaine dernière.

Plusieurs milliers de personnes se sont réunies le 27 février devant les fenêtres du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et dans plusieurs villes du pays, pour demander une réforme de la justice après une décision controversée.

Cinq jours plus tôt, un tribunal de première instance d’Odessa a condamné l’activiste nationaliste au passé sulfureux Serhiy Sternenko à sept ans de prison ferme pour kidnapping, vol et port d’armes prohibées. Dirigeant de la section odéssite de l’organisation nationaliste "Secteur droit" entre 2014 et 2017, il a été condamné avec un autre activiste pour avoir séquestré Serhiy Shcherbytch, un homme politique local proche du maire d’Odessa. Le jeune . . .