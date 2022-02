La crise énergétique touche de plein fouet la Roumanie, et particulièrement la troisième ville du pays, Timișoara. Des hôpitaux municipaux ont du mal à se chauffer et, fin janvier, des écoles sont passées aux cours en ligne à cause du froid. Pour un éclairage sur la situation, interview avec Otilia Nuțu, du groupe de réflexion Expert Forum . . .

Marine Leduc Journaliste indépendante en Roumanie et en France. Elle publie dans Télérama, Equal Times, Le Monde Diplomatique, Basta!, Axelle magazine, et Regard, la revue francophone de Roumanie.