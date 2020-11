À Most, en Tchéquie, des lacs pour faire oublier les mines et la détresse sociale

Après plus d'un siècle d'exploitation, la transformation des anciennes mines en lacs semble faire consensus pour redynamiser le Nord-ouest de la Bohème. Mais malgré les promesses d'une région verte et respectueuse de l'environnement, les lacs pourraient dissimuler des problèmes environnementaux encore persistants, et noyer le poisson des enjeux sociaux.

L'horizon est flou, rendu indistinguable par l'épais brouillard qui règne sur Most et sa région. Malgré tout, on discerne, du haut de la colline qui surplombe la ville, un relief vallonné, fait de monts naturels et de profonds trous laissés par plus d'un siècle d'exploitation minière . . .