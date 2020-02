« Stop Airbnb », un happening contre les locations touristiques à Prague

Le week-end dernier, le collectif 'Stop Airbnb' a loué un de ces appartements réservés aux touristes dans le centre de Prague pour le transformer en plateforme pour y critiquer ce business qui provoque la colère de nombreux habitants. Même le maire de Prague s’est joint à l’opération ! Le nombre de touristes explose à Prague et de plus en plus de logements sont convertis en locations de courte durée, alors même que la ville souffre d'une crise du logement aiguë. Jitka Špičanová, une des activistes du collectif, livre son témoignage . . .

André Kapsas Correspondant basé à Prague, A étudié les sciences politiques et les affaires européennes à la School of Slavonic and East European Studies (Londres), à l'Université Charles (Prague) et au Collège d'Europe (Varsovie). Spécialiste de l'Europe Centrale et de l'ex-Union Soviétique.