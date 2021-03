Slovaquie : acculé, le Premier ministre Igor Matovič a démissionné

Le Premier ministre Igor Matovič a annoncé dimanche soir sa démission. Il sera remplacé par Eduard Heger, dont il prendra le poste de ministre des Finances.

Igor Matovič a annoncé dimanche soir à 18h sa démission qui semblait inéluctable après plus de trois semaines de crise politique.

Entouré des chefs des partis de sa coalition – Boris Kollár (Nous sommes une famille – Sme Rodina), Veronika Remišová (Pour le peuple – Za L’udi) et Eduard Heger (Parti des gens ordinaires – OĽaNO), il a fait savoir qu’il resterait au gouvernement, en devenant ministre des Finances à la place d’Eduard Heger, lequel devient Premier ministre. Ce dernier est issu du Parti des gens ordinaires (OĽaNO) d’Igor Matovič.

Boris Kollár, patron de Sme Rodina et président du Conseil national slovaque, le parlement, a salué cette décision, de nature à mettre un terme à la crise et à sauver la coalition au pouvoir, selon lui. « Je salue cette démarche d’Igor Matovič, qui mettra fin à la crise de la coalition […]. Nous soutenons pleinement le nouveau premier ministre Heger ».

Mardi 23 mars, la très populaire présidente de République, Zuzana Čaputová, avait appelé le chef du gouvernement à se retirer, après la quatrième démission d’un ministre au cours des deux dernières semaines (de la Santé, de l’Économie, du Travail et de la Justice).

Ses partenaires de coalition reprochaient à Igor Matovič, un politicien fantasque, conservateur et populiste de quarante-sept ans, sa désinvolture, son incapacité à gouverner le pays et à diriger une coalition des quatre partis, et son incapacité à mener la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

L’importation de vaccins russes « Sputnik V », négociée dans le dos de ses partenaires de coalition et dans le dos du parlement, a été le catalyseur de la crise qui couvait.