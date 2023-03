Révolutions perdues à Bucarest et Téhéran. Entretien avec le réalisateur Vlad Petri

Le documentaire « Between Revolutions » réalisé par le roumain Vlad Petri raconte à travers une conversation épistolaire fictive entre deux amies d’université – Maria la Roumaine et Zorah l’Iranienne - le destin de deux femmes qui, à dix ans d’intervalle, ont vécu une révolution dans leur pays respectif.Composé uniquement d’archives iraniennes et roumaines (souvent rares), « Between Revolutions » allie habilement la réalité et la fiction et montre avec beaucoup d’émotion comment les espoirs des révolutions sont (presque) toujours déçus. A travers les lettres imaginaires de ces deux femmes, Vlad Petri aborde la (dure) condition des femmes et l’inéluctable confiscation des pouvoirs, le plus souvent par les hommes. Ce documentaire où se mêlent réflexion politique, intimité, sensibilité et soubresauts du monde est une œuvre fascinante et d’une actualité brûlante. Entretien avec le réalisateur.

Le Courrier d’Europe centrale : Comment est née l’idée de votre film ?

Vlad Petri : L’idée est venue d’une discussion avec ma mère qui, sous le communisme, a fait ses études de médecine à Cluj en Transylvanie. Elle m . . .