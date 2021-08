Rétrospective – Une année de combat pour la démocratie au Bélarus

Ania Nowak, une des rares journalistes étrangères à avoir couvert le soulèvement démocratique qui dure depuis un an contre Alexandre Loukachenko, fait la rétrospective d’une intense année de lutte démocratique au Bélarus.

Article publié en coopération avec la Heinrich-Böll-Stiftung Paris, France.

9 août 2020 – Réélection contestée d’Alexandre Loukachenko pour un sixième mandat, avec plus de 80% des voix. Dans la soirée, la candidate Svetlana Tsikhanovskaïa refuse de reconnaître sa défaite, des dizaines de milliers de personnes manifestent dans tout le pays pour la soutenir et réclamer de nouvelles élections. À Minsk, des grenades assourdissantes explosent dans les rues. Plusieurs manifestants, dont une journaliste néerlandaise, sont blessés.

11 août 2020 – Svetlana Tsikhanovskaïa, contrainte à l’exil, arrive à Vilnius. Avec son avocat Maksim Znak, elle s’était rendue la veille au siège de la Commission électorale pour contester le résultat de l’élection. Isolée avec deux fonctionnaires, elle en est ressortie blême, et a annoncé son départ dans une vidéo tournée sur les lieux. Tous les soirs, les Bélarusses manifestent, et plusieurs milliers de personnes sont arrêtées en trois jours et emmenées à la prison d’Okrestina. Depuis les rues autour de ce centre de détention, on entend les hurlements de ceux qui sont torturés. Internet est coupé.

15 août 2020 – Les manifestations ne sont plus réprimées, et rassemblent tous les dimanches jusqu’à 100 000 personnes à Minsk, la capitale. À Grodno, la mobilisation est aussi très forte. Le maire de la ville accepte de discuter avec les manifestants, des femmes serrent les policiers anti-émeutes dans leurs bras. Un quart d’heure de démocratie inédit dans le pays.

18 août 2020 – Première réunion du Conseil de coordination, un organe créé par Svetlana Tsikhanovskaïa pour assurer la transition démocratique dans le pays. Parmi les membres de son présidium, on trouve notamment la Prix Nobel de littérature Svetlana Alexievitch, des avocats, un représentant des ouvriers et Pavel Latushka, ancien ministre de la Culture de Loukachenko, qui a rejoint l’opposition.

7 septembre 2020 – Dans la matinée, l’opposante Maria Kolesnikova est enlevée en plein centre de Minsk par des hommes cagoulés et en civil. Conduite de force à la frontière ukrainienne, elle préfère déchirer son passeport plutôt que de quitter le pays. Deux jours plus tard, c’est l’avocat Maksim Znak qui est enlevé. Ils sont tous les deux placés en détention.

2 octobre 2020 – L’Union européenne, qui ne reconnaît pas la validité de la présidentielle, institue des sanctions pour répression et falsification des résultats électoraux, à l’encontre de haut-dignitaires du régime, interdits de territoire européen et dont les avoirs sont gelés. Deux autres trains de sanctions personnelles suivront.

10 octobre 2020 – Alexandre Loukachenko organise par surprise une rencontre avec des opposants arrêtés, qui ne donnera aucun résultat. Depuis, aucun dialogue n’a été initié avec l’opposition.

26 octobre 2020 – Grève générale dans tout le pays, à l’appel de Svetlana Tsikhanovskaïa, qui lance un ultimatum à Alexandre Loukachenko. Si beaucoup d’entreprises privées suivent le mouvement, il ne dure pas. De nombreux restaurants et magasins qui ont fermé leur porte pour soutenir Svetlana Tsikhanovskaïa sont temporairement fermés.

12 novembre 2020 – L’artiste Raman Bandarenka, 31 ans, est tué lors d’une manifestation. Selon le gouvernement, il était ivre. Un médecin et une journaliste de tut.by révèlent le rapport d’autopsie, qui prouvent le contraire. Ils sont condamnés à six mois de prison ferme.

18 janvier 2021 – Le Bélarus est privé de l’organisation des championnats du monde de hockey sur glace, sous la pression des sponsors – Tissot, Nivéa, Skoda, dont les produits ne sont plus autorisés dans le pays.

11 février 2021 – Début de l’Assemblée populaire pan-bélarusse – 2021 est décrétée « année de l’unité nationale », sans que l’opposition n’y soit conviée.

Vitaly Chichov, le militant retrouvé mort à Kiev au début du mois d’août 2021. Photo : Алесь Пилецкий / Ales Piletski

18 mai 2021 – Le principal site d’information indépendant du pays, tut.by, est fermé, plusieurs journalistes sont arrêtés. Deux tiers des Bélarusses consultaient régulièrement tut.by, qui était dans le viseur du régime pour avoir couvert les manifestations. Les locaux et les domiciles de plusieurs journalistes sont fouillés. Cette fermeture intervient alors qu’une nouvelle loi sur les médias doit être votée : il est interdit aux journalistes de couvrir les événements de l’opposition, leur présence est considérée comme une participation (également interdite). La plupart des médias indépendant – qu’ils soient nationaux, locaux ou en ligne – ont été fermés.

23 mai 2021 – Le vol Ryanair Athènes-Vilnius est détourné dans l’espace aérien bélarusse, au prétexte d’une alerte à la bombe. Le journaliste Roman Protasevitch, qui a notamment cofondé la Nexta, la chaîne Telegram d’information la plus populaire du pays (dont le siège est à Varsovie) et arrêté, ainsi que sa compagne, l’étudiante russe Sofia Sapega. Ils rentraient de vacances. Depuis, ils ont été placés en résidence surveillée. Roman Protasevitch a été question sur la chaîne ONT, et a dû participer à une conférence de presse sur le détournement d’avion.

4 juin 2021 – L’Union européenne ferme son espace aérien aux compagnies bélarusses, qui ne peuvent donc plus survoler le territoire. L’aéroport de Minsk n’est plus desservi par les compagnies aériennes européennes. Des vols sont encore opérés notamment par la Turkish Airlines.

25 juin 2021 – Lors du Conseil européen, un premier train de sanctions économiques est décidé, en réponse au détournement du vol Ryanair, visant huit entreprises et sept secteurs industriels (notamment les produits pétrochimiques et le tabac).

1er août 2021 – L’athlète Kristina Tsimanouskaya est amenée à l’aéroport de Tokyo contre son gré. Deux jours auparavant, elle avait critiqué ses coaches qui l’ont forcée à prendre part à une épreuve pour laquelle elle n’était pas préparée. La Pologne lui a octroyé un visa humanitaire.

3 août 2021 – Le militant Vitaly Chichov, réfugié en Ukraine, est retrouvé pendu à un arbre, dans un parc de Kiev. Parti faire un jogging, il était porté disparu depuis vingt-quatre heures. Une enquête pour meurtre est ouverte par les autorités ukrainiennes. Il dirigeait une association d’aide aux émigrés bélarusses.

4 août 2021 – Ouverture du procès de Maria Kolesnikova et Maksim Znak (détenu à la prison n°1 de Minsk). Accusés de « conspiration pour s’emparer du pouvoir » et « de création d’une organisation extrémiste », ils risquent douze ans de prison.

9 août 2021 – Pendant plus de huit heures, Alexandre Loukachenko anime « la Grande conversation », une conférence de presse qui se tient dans le Palais présidentiel de Minsk, en présence de nombreux politiciens, journalistes et experts pro-gouvernementaux. Il nie les violences, assure que 100 % de son peuple le soutient, mais ne donne aucune précision sur la possible sortie de crise.