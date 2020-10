Où va le Bélarus ? À l’Est du nouveau #1

« À l’Est, du nouveau ! » est un nouveau magazine proposé par Le Courrier d’Europe centrale en partenariat avec Euradio.

L’émission vous emmène à la découverte de l’actualité politique, sociale et culturelle d’une région en transition, méconnue et pourtant dynamique, dont la trajectoire est installée au cœur des enjeux européens.

Épisode n°1 : Où va le Belarus ?

Le 9 août 2020, à l’issue d’un scrutin marqué par des fraudes massives, le président Alexandre Loukachenko, chef de l’Etat bélarusse depuis 1994, était réélu avec plus de 80% des voix contre seulement 10% à sa principale opposante, Svetlana Tikhanovskaïa.

Depuis l’été, ce pays, que l’on considère parfois comme « la dernière dictature européenne », est agité par un puissant mouvement de contestation populaire qui semble, semaine après semaine, ne pas devoir faiblir malgré la forte répression policière qui frappe les opposants.

Alexandra Goujon, maître de conférences à l’université de Bourgogne Franche-Comté et spécialiste du Bélarus, est notre invitée et revient avec nous sur la situation politique et sociale de ce pays, installé aux confins de l’Union européenne et de la Russie.