Des arrivées plus nombreuses, des refoulements plus violents... Face au manque d’hébergement, la situation devient de plus en plus intenable pour les réfugiés bloqués en Serbie. Alors que l’hiver approche, le gouvernement fait l’autruche. Entretien . . .

Philippe Bertinchamps Journaliste Membre de la rédaction du Courrier des Balkans. Correspondant pour différents titres de la presse francophone.