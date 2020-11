Marcin Darmas : « Quand la Pologne parle de justice historique, l’Ouest nous parle de fonds européens »

"L’Histoire est une plaie qui est fraiche et cela, les Occidentaux ne le comprennent pas." Dans ce long entretien accordé à Hulala, le sociologue conservateur polonais Marcin Darmas explicite les fossés culturels et politiques qui séparent, selon lui, la France de la Pologne et de l'Europe centrale.

Marcin Darmas est Maître de conférences au Centre de civilisation française et d’études francophones de l’Université de Varsovie. Il a consacré sa thèse de doctorat à l'ethos chevaleresque dans la cinématographie polonaise . . .