Pologne : L’opposition libérale reprend des couleurs avec Rafał Trzaskowski

Après la démission de Małgorzata Kidawa-Bońska vendredi, c'est l'actuel maire de Varsovie, Rafał Trzaskowski, qui devient le nouveau candidat de la coalition centriste et affrontera Andrzej Duda.

On ne sait toujours pas quand les élections présidentielles, initialement prévues le 10 mai mais annulées in extremis, auront lieu. Mais le feuilleton a connu un nouveau rebondissement vendredi 15 mai, avec la démission de la candidate de la Coalition civique (KO), Małgorzata Kidawa-Bońska . . .