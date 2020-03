Patrick Galbats, photographe : « avoir accès à l’âme hongroise, sans parler la langue »

Le photographe Patrick Galbats a arpenté la Hongrie ces dernières années. L’exposition Hit Me One More Time, jusqu'au 15 mars au Centre pour la photographie contemporaine à Bruxelles, rassemble ses clichés. Nous lui avons demandé de nous parler de son travail.

Le Courrier d’Europe centrale : Pouvez-vous nous présenter en quoi consiste l'exposition Hit Me One More Time en cours à Bruxelles ?

Patrick Galbats : L’exposition à Contretype est composée d’une trentaine d’images montrant la Hongrie contemporaine. Les images, de style documentaire, ont été prises entre l’été 2015 et l’automne 2017.

Pourquoi la Hongrie, quel est votre lien avec ce pays . . .