Paroles de LGBT+ en Pologne : « On va vers quelque chose de vraiment inquiétant »

Les propos incendiaires du président Andrzej Duda à l’encontre des personnes LGBT+ ont provoqué un regain de mobilisation des militants de la cause homo en Pologne, à l’heure de la campagne pour les élections présidentielles. Reportage à Varsovie.

« Je ne me sens pas comme un pervers, j'aime tout simplement une personne du même sexe », dit Bartek, étudiant en psychologie, qui est venu avec son copain et son frère. « Selon nos dirigeants, c'est une perversion, mais on voit bien que ce n'est pas le cas », continue calmement le jeune homme en désignant la foule de jeunes gens rassemblés sous les drapeaux arc-en-ciel dans le centre de Varsovie. Ils sont plus d'une centaine devant les bureaux de l'organisation fondamentaliste chrétienne Ordo Iurdis, connue pour ses attaques contre les homosexuels et ses combats contre l'avortement et l'éducation sexuelle . . .

André Kapsas Correspondant basé à Prague, A étudié les sciences politiques et les affaires européennes à la School of Slavonic and East European Studies (Londres), à l'Université Charles (Prague) et au Collège d'Europe (Varsovie). Spécialiste de l'Europe Centrale et de l'ex-Union Soviétique.