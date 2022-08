Il y a un peu plus d’un an, plusieurs centaines de migrants venus d’Irak, du Kurdistan ou de pays africains traversaient quotidiennement la frontière entre la Biélorussie et la Lituanie, qui refoulait à tour de bras. Douze mois plus tard, elle a accueilli au total 4 400 migrants et le sort de ceux qui sont toujours présents en Lituanie demeure incertain . . .

Marielle Vitureau Journaliste spécialiste des Pays baltes, pour RFI, Radio France, AFP. Auteur des Lituaniens (éditions Henry Dougier) et du Dictionnaire insolite des pays balte (éditions Cosmopole).