Budapest et les Sicules en appellent à l’UE pour la protection des minorités ethnoculturelles

Le parlement hongrois a soutenu par une résolution une pétition du Conseil national sicule pour que les régions abritant des minorités bénéficient d’un accès direct aux politiques et aux fonds de cohésion de l’Union européenne.

Les Sicules sont encore à la manœuvre ! Après avoir porté avec succès une pétition réunissant plus d'1,3 millions de signatures en faveur de la protection des minorités nationales et linguistiques dans l'Union européenne, une seconde pétition réclame un meilleur accès aux fonds européens pour les régions abritant des minorités. Cette nouvelle initiative citoyenne européenne a reçu le soutien du parlement hongrois . . .