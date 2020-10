Les Polonaises se révoltent lors d’une grande manifestation à Varsovie [Direct]

Huit jours après la décision du Tribunal Constitutionnel de bannir presque totalement le droit à l’IVG en Pologne, une grande manifestation est organisée ce vendredi soir à Varsovie. Suivez le déroulé des évènements.

Le 22 octobre 2020, le Tribunal Constitutionnel polonais a déclaré que la loi du 7 janvier 1993, relative à la planification de la famille, la protection de l’embryon et les conditions de l’interruption de la grossesse, est contraire à la Constitution. Il en découle que quasi tous les IVG sont interdits.

Cette décision a provoqué une vague de grèves inédites dans l’histoire moderne de la Pologne. Des manifestations spontanées ont éclaté dans de nombreuses villes du pays. La police a annoncé jeudi matin qu’environ 430 000 personnes avaient assisté à 410 manifestations à travers le pays.

Dans la soirée du 27 octobre, après plusieurs jours de rébellion contre l’ordre moral qu’il tente d’imposer en Pologne, Jarosław Kaczyński a délivré un discours incendiaire, estimant qu’il est du devoir de l’État et des citoyens de s’opposer au « nihilisme » qui se déverse, selon lui, dans les rues du pays et prend les églises pour cible.

Le fil d’actu : 100 000 manifestants à Varsovie !

En bref – Trois cortèges se sont lancés aux alentours de 17h. Des médias font état de plus de cent mille manifestants dans les rues de Varsovie. Une grande foule prend la direction du domicile de M. Kaczyński, dirigeant de facto de la Pologne. Les manifestants, moins festifs que lors des précédentes actions cette semaine, sont harcelés à la marge par des contre-manifestants issus de clubs de football et de l’extrême-droite.

20h30 – Une foule converge vers le quartier Żoliborz, où réside le patron du PiS, Jarosław Kaczyński. Son domicile est protégé par des policiers en tenue anti-émeute. Des chauffeurs de taxis ont l’intention de faire entendre leur voix également.

20h30 – Mateusz, employé dans l’événementiel, nous explique pourquoi il manifeste contre le PiS. Un témoignage rapporté mercredi soir par Pauline Boudier : « Nous voulons que notre gouvernement dégage. Ces étoiles sur mes pancartes cachent des mots qui ne sont pas très jolis : « Jebac PIS », « on emmerde le PIS ». Ce que (Jarosław) Kaczyński a déclaré est très triste parce qu’étant à la tête du parti de la majorité, il devrait tenter de calmer la population, de temporiser, mais à la place, il ne fait que jeter de l’huile sur le feu. C’est effrayant. Mais nous sommes là pour montrer que nous sommes en colère, que le gouvernement a franchi les limites, c’est absurde pour nous. Je ne peux pas prédire l’avenir, mais j’espère seulement que nous aurons un impact sur le gouvernement. Ce n’est pas seulement pour les droits des femmes que nous protestons, mais aussi contre les mauvaises décisions prises durant la pandémie, même s’il faut avouer que les métiers éprouvés, comme le mien, ont reçu des aides monétaires, cela ne suffit pas. Il y a tant de problèmes, et c’est pour ça que les gens sont dans les rues, parce qu’ils en ont marre. Nous espérons que le gouvernement finira par nous écouter. Cette situation vis-à-vis de l’avortement est ridicule si l’on regarde ce qu’il se passe en Europe et dans le monde, nous ne pouvons pas l’accepter ».

20h15 – Cette photo de Dariusz Borowicz a été prise au rond-point Dmowskiego vers 19 heures. Elle donne une idée de l’ampleur du rassemblement.

20h – Des photos d’une de nos correspondantes, prises sur Aleje Jerozolimskie.

@Hélène Bienvenu.

19h35 – Marta Lempart, figure et organisatrice de la « Grève des femmes », a annoncé au niveau du rond-point Charles de Gaulle que la marche va prendre la direction du domicile de Jarosław Kaczyński. Cent mille personnes défilent à Varsovie, annonce Gazeta Wyborcza !

19h30 – Un autre témoignage rapportée par l’une de nos correspondants sur place. Cette fois-ci, c’est Margaret, étudiante en droit à l’Université de Varsovie, qui s’exprime : « Nous sommes ici ce soir parce que nous sommes furieux, effrayés, désespérés ; aussi parce que je crois que tout le monde devrait avoir le droit à l’avortement. (Elle s’interrompt pour chanter l’hymne national). Je suis désolée, c’était notre hymne national. Kaczyński a dit que nous étions des communistes, des fascistes, mais ce n’est pas vrai. Notre gouvernement ment constamment et veut faire croire que nous ne sommes pas reconnaissants de ce qu’il fait pour nous, que nous sommes ingrats. Ce n’est pas seulement une question d’avortement et de choix, il y a ici avec nous des personnels hospitaliers qui sont furieux parce qu’ils n’ont pas de ressources pour se battre contre la pandémie de Covid-19. Il y a aussi des petits entrepreneurs que le gouvernement a laissé dans aides pour rémunérer leurs employés pendant la pandémie. Nous sommes aussi très énervés parce que ce gouvernement divise et polarise la société polonaise en deux catégories : soit nous sommes ennemis de la nation, soit nous sommes de vrais polonais, blancs, catholiques et très à droite évidemment. Mais ce n’est pas vrai ! Nous sommes tous polonaise ici, et nous voulons des droits ».

19h15 – Un article éclairant signé par la philosophe Anna C. Zielinska, qui analyse la décision de la Cour constitutionnelle polonaise et la confrontation voulue par Kaczyński.

19h10 – De l’un de nos correspondants présent dans les cortèges : « Honnêtement c’est violent. Des milices [d’extrême-droite] ont provoqué plusieurs mouvements de panique dans la foule. On a peur de marcher seuls dans la rue. Ils auraient infiltré la foule. « Ils sont parmi nous », m’a dit une manifestante ». La vidéo ci-dessous en atteste :

18h55 – La police confirme que des hooligans de football tentent de s’en prendre aux manifestants le long des cortèges, tirant des fusées éclairantes dans la foule. Les policiers ripostent avec des grenades assourdissantes. Jusqu’à présent, une dizaine de personnes ont été arrêtées. (Source : Gazeta Wyborcza).

18h30 – D’autres rassemblements pro-IVG sont organisés ailleurs dans le pays, comme à Kielce où plus de cinq mille personnes se sont rassemblées, ou encore à Szczecin. (Source : ONET.PL)

18h25 – A Varsovie, les cortèges prennent une allure de fête en certains endroits.

18h20 – Le journal Gazeta Wyborcza a recensé les cent meilleurs slogans des manifestations qui secouent le pays depuis huit jours. Citons parmi eux : « Va te faire foutre! » ; « Mon corps, mon choix » ; « Notre dignité, votre méchanceté » ; « Rien à propos de nous sans nous » ; « Pas besoin de Tinder si le PiS me baise » ; « Mon utérus n’est pas ta chapelle ».

18h – Des militaires ont été déployés en grand nombre aux abords de la Diète…et devant les édifices religieux qui se trouvent sur les trois parcours. On peut apercevoir des contre-manifestants derrière le cordon militaire.

18h – 3 cortèges de la « Grève des femmes » se sont ébranlés dans le centre de Varsovie aux alentours de 17h

17h40 – Des contre-manifestants diffusent des pleurs de bébé

La manifestation est partie plus tôt que prévu, en direction du rond-point Charles de Gaulle. Des contre-manifestants sont présents devant l’église « Saint Christ ». Ils récitent des prières et diffusent une bande-son avec des pleurs de bébés. Court silence dans le cortège, puis les slogans reprennent de plus belle.

17h40 – Un témoignage rapporté mercredi soir lors d’une manifestation à Varsovie. Ola, sage-femme : « Cette coiffe que nous portons, c’est celle des sages-femmes des années 1990, seulement nous avons changé les couleurs : la bande noire entourée de blanc est devenue rouge, la couleur de la lutte. Nous travaillons dans un hôpital et nous savons c’est que la réalité de l’avortement. Nous voulons montrer notre résistance à cette mesure anti-avortement. Nous voulons que les femmes puissent décider d’avorter ou de ne pas le faire. Je pense que les hommes, notamment ceux de notre gouvernement, ne devraient pas avoir le droit de prendre ce choix pour nous toutes. Nous voulons aussi récupérer ce droit pour nous, nous sommes des femmes après tout. Nous avons très peur après ce que Kaczyński a déclaré l’autre soir, mais je ne pense pas qu’il entreprenne quelque chose contre nous, parce qu’au fond de son cœur, c’est lui qui a le plus peur ».

17h30 – Pour rappel, hier, le procureur de la République, Bogdan Święczkowski, a chargé ses subordonnés de déposer des plaintes contre les organisateurs des manifestations pour « mise en danger de la population en situation d’épidémie », un délit passible de huit années d’emprisonnement. Dans son allocution mardi soir, Jarosław Kaczyński a considéré que « ces manifestations coûteront à n’en pas douter de nombreuses vies ».

17h20 – La manifestation a débuté à 17 heures à Varsovie. Le site de la Gazeta Wyborcza rapport les premiers incidents. Des groupes décrits comme des hooligans affiliés à l’extrême-droite lancent des fumigènes sur les manifestants, obligeant la foule à se disperser. L’attitude de la police va être déterminante ce soir. Des groupes d’extrême-droite ont harcelé les manifestants un peu partout dans le pays au cours de la semaine, par exemple à Wrocław et Białystok. L’armée a été mobilisée mais le premier ministre Mateusz Morawiecki a affirmé qu’elle n’interviendrait pas contre les manifestants.