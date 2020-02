Les eurodéputés polonais du PiS dénoncent les violences policières en France

Des eurodéputés polonais du parti Droit et Justice (PiS) ont lancé un appel aux parlementaires européens à dénoncer les violences policières qui ont lieu en France depuis le début du mouvement des « gilets jaunes » et qui rappellent, selon eux, « le comportement de la police dans les pays totalitaires », rapporte Mediapart.

C'est la réponse du berger à la bergère. Le lendemain de la visite d'Emmanuel Macron à Varsovie et Cracovie, lundi et mardi, durant laquelle il avait critiqué mais en sourdine les atteintes à l’État de droit en Pologne, les députés européens clérico-nationalistes du Droit et Justice ont contre-attaqu . . .