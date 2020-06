« Le nationalisme ethnique, si présent en Roumanie, est transpartisan »

Au mois d'avril 2020, un projet de loi portant sur l’autonomie des Sicules a été discuté au Parlement et au Sénat roumain, avant d'être finalement rejeté. Silvia Marton, maître de conférences à la Faculté de Sciences Politiques de l'Université de Bucarest, a répondu à nos questions sur l'autonomie des magyarophones de Roumanie, une pomme de discorde entre Bucarest et Budapest.

Un projet d'autonomie pour la communauté sicule, soutenu par Budapest, a récemment été élaboré et présenté au Parlement roumain. Qui sont les concepteurs de ce plan et que prévoit-il comme autonomie ?

Fin avril 2020, un projet de loi portant sur l’autonomie a effectivement été adopté tacitement et sans débats par la Chambre des députés de Roumanie, c’est-à-dire que, passé le délai procédural pour le débat et le vote, le projet a été adopté automatiquement. Il avait auparavant reçu le vote négatif dans les commissions spécialisées de la Chambre. Quelques jours plus tard, le projet a été rejeté avec une large majorité par le Sénat (chambre décisionnelle dans ce cas) qui s’était r . . .