La République d’Uzupis, une micro-nation située au cœur de la Lituanie, s’apparente à une forme d’utopie moderne. Fondée sur des idéaux prônant l’égalité entre les êtres vivants, ainsi qu’une paix universelle, elle transige avec son époque. Une société, certes, belle et bien réelle, mais qui n’existe pas tout à fait non plus . . .