La Pologne veut éloigner ses enfants des boissons « énergisantes »

Les boissons dites "énergisantes" pourraient connaître un petit coup de mou en Pologne d’ici 2024. Un amendement soutenu par le Ministère du Sport et du Tourisme vise à interdire la vente aux mineurs de ces breuvages saturés en taurine et en caféine. Une tâche qui s’annonce tout de même ardue, tant les liquides énergétiques sont prisés par la jeunesse polonaise et le marché solidement ancré dans le pays . . .