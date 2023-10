Restaurants, coiffeurs et temple bouddhiste : à une heure et demie de Varsovie, le village de Wólka Kosowska accueille la plus grande communauté étrangère non européenne de Pologne, les Vietnamiens. Entrepreneurs à succès et jeunes précaires cohabitent. Une même communauté aux destins multiples . . .

Iris Shimizu Journaliste, formée au Centre de formation des journalistes (CFJ).