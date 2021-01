Les gouvernements hongrois et polonais ont annoncé l’étude de mesures visant à réguler les pouvoirs modérateurs des réseaux sociaux. Ils estiment en particulier que Twitter et Facebook exercent une « censure » fondée sur des critères idéologiques. Cela au nom de la liberté d’expression et, ironiquement, de l’État de droit . . .

Thomas Laffitte Diplômé d’histoire contemporaine à La Sorbonne et de Relations Internationales à l’Université d’Europe centrale (CEU), auteur d’un livre portant sur les relations franco-hongroises pendant les années 1980, Thomas Laffitte vit à Budapest et est journaliste-stagiaire au Courrier d’Europe centrale.