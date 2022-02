La cyberdéfense à l’Est. À l’Est du nouveau #16

Pour ce nouveau numéro, l’émission « À l’Est, du nouveau ! » s’intéresse à la cyberdéfense à l’Est, à l’heure où plusieurs États d’Europe centrale et orientale font l’objet de nombreuses cyberattaques visant les sites gouvernementaux ou encore des infrastructures publiques.

« À l’Est, du nouveau ! » est un podcast proposé par Le Courrier d’Europe centrale en partenariat avec Euradio.

L’émission vous emmène à la découverte de l’actualité politique, sociale et culturelle d’une région en transition, méconnue et pourtant dynamique, dont la trajectoire est installée au cœur des enjeux européens.

Cette émission est produite et animée par Matthieu Boisdron, en collaboration avec Gwendal Piégais.

Épisode n°16. La cyberdéfense à l’Est.

« Ukrainiens ! Toutes vos données personnelles ont été téléchargées sur le réseau public. Toutes les données de l’ordinateur sont détruites, il est impossible de les restaurer. » C’est ce message, rédigé en ukrainien, russe et polonais, qui est apparu en janvier 2022 sur les pages de plusieurs sites de l’administration ukrainienne ainsi que sur celles de différents ministères. Aussitôt après ces attaques, l’Ukraine et plusieurs gouvernements ont une nouvelle fois pointé la Russie du doigt, la désignant comme responsable de l’opération.

Quelle place et quel rôle a le cyber espace dans la confrontation de plus en plus marquée entre la Russie et les États européens ? Devons-nous nous attendre une hausse des attaques de ce type dans les années à venir ? De quels instruments sommes nous dotés pour répondre à ces menaces ?

Entretien avec Rayna Stamboliyska, consultante et spécialiste en diplomatie numérique et en matière de cybersécurité, d’autonomie stratégique et de protection des données. Vous êtes notamment l’auteure du livre « La face cachée d’internet.

Illustration : BalticServerscom CC-BY-SA-1.2.

Retrouvez dans nos pages une sélection d’articles sur ce thème :

Blocage d’internet au Bélarus : un enjeu politique et géopolitique – Entretien avec Kevin Limonier, par Gwendal Piégais, https://courrierdeuropecentrale.fr/blocage-dinternet-au-belarus-un-enjeu-politique-et-geopolitique-entretien-avec-kevin-limonier/

Béranger Dominici, “Tout comprendre à l’affaire d’espionnage politique Pegasus qui secoue la Pologne”https://courrierdeuropecentrale.fr/tout-comprendre-a-laffaire-despionnage-politique-pegasus-qui-secoue-la-pologne/

Gwendal Piégais, « Servez le peuple, pas le dictateur ! » Au Bélarus, les cyberpartisans passent à l’attaque https://courrierdeuropecentrale.fr/servez-le-peuple-pas-le-dictateur-au-belarus-les-cyberpartisans-passent-a-lattaque/