Ivana Karásková : « La Chine voit l’Europe centrale et orientale comme faisant partie des pays du Sud »

L'influence de la Chine est-elle en augmentation en Europe centrale et orientale ? Ces pays sont-ils des chevaux de Troie de Pékin, comme on les présente abusivement ? Le dirigeant chinois Xi Jinping s'est personnellement impliqué, pour la première fois, lors du sommet du "17+1", la plateforme qui réunit la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale, le 9 février. Nous avons interrogé Ivana Karásková, experte en relations internationales et en politique étrangère chinoise . . .

Ivana Karásková Chercheuse au sein de l’AMO (Association for International Affairs), un think tank basé à Prague. Spécialiste de la de la politique étrangère chinoise et des relations UE-Chine. Elle a notamment fondé MapInfluenCE (anciennement ChinfluenCE), un projet scientifique qui vise à mieux comprendre l’influence chinoise en Europe centrale.