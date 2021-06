Svetlana Tikhanovskaïa, figure de la révolte bélarusse contre Alexandre Loukachenko, a rencontré le président polonais et le maire de Varsovie vendredi. Comme la Lituanie, un autre voisin du Bélarus, la Pologne et son gouvernement soutiennent sans réserve le mouvement d'opposition à l'autocrate Alexandre Loukachenko et tiennent à le montrer . . .