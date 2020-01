Jean Lopez : « Il ne peut y avoir de bataille décisive à l’époque de la guerre totale »

Il y a 75 ans, l'armée soviétique déclenchait l'opération Bagration, une large offensive sur un front allant de la Baltique à l'Ukraine et infligeait une sévère défaite au Reich hitlérien. Entretien avec l'historien Jean Lopez, rédacteur en chef du magazine Guerres & Histoire, au sujet de la plus grande déroute de l'histoire militaire allemande et sur ses conséquences militaires et politiques en Europe centrale pour l'après-guerre . . .

Gwendal Piégais Doctorant en histoire, Université de Bretagne occidentale, spécialisé en histoire militaire, Première Guerre mondiale, Europe Centrale, Russie impériale et soviétique