Jarosław Gowin, le trouble-fête de la majorité gouvernementale du PiS

En bloquant le projet de loi visant à taxer les revenus publicitaires des médias privés en Pologne, le vice-premier ministre Jarosław Gowin a commis un nouveau crime de lèse-majesté à l’encontre de Jarosław Kaczyński. Plus que jamais, le camp national-conservateur repose sur un équilibre précaire.

Jarosław Gowin, vice-Premier ministre du gouvernement polonais, chargé du développement, du travail et des technologies, s’est de nouveau rebellé : cette fois en bloquant l’adoption du projet de loi du PiS qui vise à taxer les revenus publicitaires des médias privés. Sur le papier, cet impôt permettrait d’allouer des fonds pour relancer l’économie post-Covid, et d’en verser une partie pour « soutenir la culture et l’héritage national dans le champ médiatique ». Dans les faits, cette mesure vise à affaiblir voire faire disparaître des canaux d’information, pour renforcer la position déjà dominante du PiS dans le débat d’idées (la télévision publique étant déjà à la botte de l’exécutif).

La volte-face du leader de l’Alliance (Porozumienie), un petit parti de la coalition gouvernementale, apparaît comme un coup dur pour le patron du parti Droit et justice (PiS), Jarosław Kaczyński. Elle s’inscrit dans un long bras de fer avec celui qui tire les ficelles du jeu politique national depuis 2015. L’année dernière, Gowin s’est opposé au maintien des élections présidentielles, a oeuvré pour l’adoption du budget européen, et s’est montré critique face à la restriction du droit à l’avortement.

Au printemps 2020, alors que le pays affronte la première vague de Covid-19, Jarosław Kaczynski pousse en faveur du maintien des élections présidentielles à la date du 10 mai. Les sondages sont en effet favorables pour le candidat de son parti, le président sortant Andrzej Duda. L’opposition, quant à elle, peine à mener une campagne fédératrice, notamment en raison d’un contexte sanitaire restrictif.

Le bras de fer s’intensifie entre Gowin et Kaczyński

Profitant de cet agencement favorable, Kaczyński défend alors un projet de loi permettant d’organiser le vote par correspondance. Cela marque le début d’une vaste controverse juridique, en vertu de la Constitution polonaise, en plus d’être un défi logistique et financier. Le 3 avril 2020, le leader du parti l’Alliance, Jarosław Gowin, appuyé par des députés fidèles, annonce sa décision de ne pas soutenir ce texte. Il préfère militer pour une extension du mandat présidentiel de deux ans sans possibilité de se représenter.

Allant jusqu’au conflit ouvert, il démissionne finalement de son poste de ministre de l’Éducation, provoquant une grave crise politique : l’inconséquence du PiS face au danger de santé publique devient difficile à tenir, obligeant finalement la Commission électorale nationale (PKW) à décaler la date du scrutin au 28 juin 2020. Depuis ce jour, la relation entre Kaczyński et Gowin est glaciale.

Quelques mois plus tard, lors des discussions concernant l’adoption du budget européen au Conseil, le gouvernement polonais défend une ligne de négociation extrêmement dure, afin d’éviter le conditionnement de fonds européens au respect de l’État de droit. Sur ce dossier, Kaczyński est mis sous pression par son aile droite, nationaliste et souverainiste. Le chef du PiS déclare dès le 13 octobre 2020 que « si les menaces et les chantages sont maintenus [de la part de l’UE, NDLR], nous défendrons fermement l’intérêt vital de la Pologne. »

Jarosław Gowin, qui avait réintégré le gouvernement suite au remaniement du 6 octobre 2020, rompt avec cette logique conflictuelle en encourageant le Premier ministre Morawiecki à trouver un accord convenable pour toutes les parties. En coulisses, Gowin rencontrera même plusieurs diplomates européens.

Par ailleurs, suite à la décision du Tribunal constitutionnel aboutissant à la restriction du droit à l’avortement en Pologne, il affirme publiquement qu’il n’est pas judicieux « de forcer les femmes à l’héroïsme », avant d’annoncer être favorable au compromis préexistant – déjà très limitatif – ou à l’organisation d’un référendum sur la question.

Les manœuvres de Kaczyński pour déstabiliser le parti de Gowin

Ce nouveau revirement de la part de Gowin est une réaction aux manœuvres de Kaczyński visant à l’écarter du jeu politique. Le chef du PiS a notamment joué un rôle actif pour semer le trouble au sein du parti de Gowin, l’Alliance. Il est parvenu à rallier à lui Jadwiga Emilewicz, députée et ancienne ministre (2018-2020) autrefois alignée avec Gowin, devenue membre exclusive du PiS le 26 septembre 2020.

Tout récemment, Kaczyński a incité Adam Bielan, un de ses proches, par ailleurs eurodéputé et vice-président de l’Alliance, à questionner la légitimité de Gowin à la tête de leur parti. Selon Bielan, le mandat du comité de direction aurait été étendu en octobre 2020 au mépris des statuts, tandis que celui de Gowin serait expiré depuis avril 2018. Ainsi, Bielan s’est autoproclamé chef de l’Alliance à partir de février 2021.

Pour réaliser ce « putsch » interne, Bielan avait la bénédiction de Kaczyński, qu’il a rencontré plusieurs fois en amont. Le chef du PiS est désireux d’avoir la mainmise totale sur son partenaire de coalition, Bielan étant pleinement acquis à sa cause.

A cette attaque politique s’ajoute une volonté d’essouffler le camp pro-Gowin sur la scène médiatique. D’une part, la télévision publique a annulé les invitations récentes destinées aux fidèles de Jaroslaw Gowin. D’autre part, plusieurs magazines conservateurs ont ouvertement pris position en faveur de Bielan dans la lutte interne aux rênes de l’Alliance, tout en véhiculant des rumeurs sur de supposées rencontres entre Jarosław Gowin et Donald Tusk, ainsi que d’autres représentants de l’opposition (comme Rafał Trzaskowski, Aleksandra Dulkiewicz ou Jacek Jaśkowiak).

Un succès stratégique ou le risque de tout perdre pour Gowin ?

Dos au mur, Jarosław Gowin a vite réagi. Son refus d’accepter la taxation des médias privés témoigne de sa compréhension des dynamiques actuelles : pour exister politiquement, il ne peut se contenter de médias progouvernementaux comme unique tribune. En parallèle, il a procédé à l’exclusion de plusieurs membres de son parti, peu importe le prestige de leur fonction, dont Bielan. Il souhaite s’assurer un noyau dur, restreint mais homogène, suffisant pour faire basculer la majorité parlementaire d’un côté ou de l’autre.

Se positionnant en défenseur des libertés fondamentales, Gowin étaye une réputation qui peut se révéler utile à l’avenir, en cas de reconfiguration politique. De fait, l’opposition s’est empressée d’exploiter cette opportunité en annonçant l’organisation de consultations relatives à la taxation des médias privés, auxquelles Jarosław Gowin a été convié – invitation qu’il n’a néanmoins pas saisie. En outre, de nombreux représentants des factions libérales ont fait des appels du pied à l’actuel vice-Premier ministre, en saluant la clairvoyance de ses prises de position. Il est important de rappeler que celui-ci était membre de la Plateforme Civique (PO), le grand parti libéral, de 2005 à 2013, avant de lancer son mouvement conservateur.

« Le poste de Premier ministre, à la tête d’une nouvelle coalition centriste, pourrait être proposé ».

Cependant, pour convaincre Gowin de changer de bord à nouveau, l’opposition doit se rassembler et proposer une offre concrète attrayante. Le poste de Premier ministre, à la tête d’une nouvelle coalition centriste, pourrait être proposé.

Cette perspective séduisante pour Gowin comporte néanmoins des risques élevés qui rendent son application peu probable à court terme. Il s’agit tout d’abord d’un saut dans l’inconnu pour nombres d’élus de l’Alliance, qui ont d’ailleurs affirmé leur volonté de poursuivre l’actuelle collaboration avec le PiS en dépit de leur soutien à Gowin. Se détacher de Kaczyński impliquerait également la perte de postes réservés aux proches de l’Alliance dans l’administration publique, notamment au Trésor.

Kaczyński garde la main

Malgré les apparences, Kaczyński serait donc loin d’avoir perdu la main sur le déroulement des évènements : si le conflit politique s’exacerbe, Gowin pourrait disposer d’un soutien moindre, de quatre ou cinq députés, et non pas douze. De même, la division au sein de l’Alliance ne lui permet pas de se présenter indépendamment à de futures élections, et équivaut à une perte d’influence au sein de la coalition gouvernementale. Enfin, le chef du PiS est parvenu à engluer cette faction dans un trouble légal relatif au statut du parti, qui peut durer plusieurs mois.

Du point de vue de l’opposition libérale, quand bien même Gowin tente de se présenter comme un acteur attaché aux principes démocratiques, promouvoir au plus haut poste de l’exécutif une politique ayant contribué à fragiliser la qualité de l’Etat de droit en Pologne (atteinte au Tribunal constitutionnel en particulier) serait un échec cuisant.

Le paysage politique conservateur polonais en pleine mutation

Dans ce contexte, la composition gouvernementale pourrait être amenée à évoluer. Il serait possible d’imaginer une nouvelle majorité parlementaire, composée du PiS, de la Pologne solidaire (Solidarna Polska, nationaliste), d’une partie de l’Alliance (la ligne Bielan) et de quelques députés d’autres groupes politiques. Moins probable sur le court terme, des alternatives comme la formation d’un gouvernement minoritaire, tout comme la tenue d’élections anticipées sont également sur la table (les sondages actuels ne sont toutefois pas flatteurs pour le PiS). Peut-être Kaczyński préfèrera maintenir une situation de flottement qu’il affectionne, où chaque faction lutte pour sa survie.

A court terme, le maintien de Gowin semble le plus probable. Ce dernier continuera de mener un jeu d’équilibriste de plus en plus ardu : donner des gages au PiS malgré les tentatives de déstabilisation de l’opposition, tout en maintenant une relative liberté d’action sur certains sujets.

Kaczyński sera particulièrement attentif aux futurs votes des 12 députés restés pour l’heure fidèles à Gowin afin de cerner la solidité véritable de ce noyau, et mesurer si l’éviction de Gowin est réalisable sans grave conséquence politique. Pour Gowin, plus la date d’une élection approchera, plus les propositions éventuelles de l’opposition libérale pourraient se révéler intéressantes.

Une chose est sûre, le paysage politique conservateur polonais est en pleine mutation : Kaczyński devra faire preuve de clairvoyance dans les semaines à venir s’il veut assurer le renouvellement de son autorité.

