En Pologne, la plupart des cas de pédocriminalité hors du cercle familial concernent le clergé

La commission d’État chargée de la pédophilie a présenté le mardi 2 août son deuxième rapport. Dans la majorité des cas extra familiaux, des membres du clergé sont mis en cause dans des actes d’agressions sexuelles sur mineurs.

Le nouveau rapport comprend des statistiques sur les affaires étudiées par la commission. Il établit des données sur la pédophilie parmi des professions en contact avec les mineurs et offre une analyse sur le délai de prescription pour la pédophilie.

Selon le document, la commission a traité 318 nouveaux cas, signalés et avérés après la publication du premier rapport du 25 juillet 2021. Elle a transmis au parquet 96 demandes de mise en examen, dont deux concernant le non-signalement de cas de pédophilie à des autorités compétentes. Parmi les victimes, on compte 161 filles et 114 garçons. 82 avaient moins de 10 ans et neuf d’entre eux moins de trois ans.

Dans 106 cas, les auteurs étaient des membres de la famille des victimes. Dans 121 affaires dont l’auteur n’était pas apparenté avec la . . .