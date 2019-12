En patrouille à Katowice, avec les fameux drones détecteurs de pollution

Un an avant cette COP 25 qui se termine à Madrid, c'est à Katowice, dans le sud de la Pologne, que l'on débattait des questions climatiques internationales. Dans cette région minière où l’on respire l’air le plus malsain d’Europe, les habitants de Katowice voient voler de drôles d’engins au-dessus de leurs cheminées : des drones renifleurs de pollution.

(Katowice, dans le sud de la Pologne, envoyée spéciale) - Dans ce quartier de Katowice, la nuit vient de tomber. C’est ce moment que choisit la patrouille de police pour faire sa ronde anti-pollution. Les gens rentrent du travail et allument leur poêle. Dans une des rues, une épaisse fumée noire et très odorante enveloppe la patrouille. On tousse en sortant de la voiture . . .